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Bartın'da 3 katlı binada yangın paniği! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 19:23
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Bartın’da 3 katlı binada yangın paniği! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Bartın'ın Arıt köyündeki 3 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri diğer katlara sıçrayan yangına müdahalesini sürdürüyor.

Bartın'ın Arıt köyü Ovazlar Mahallesi'nde 3 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Diğer katlara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ovazlar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz kesin sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çatıyı sardı.

Diğer katlara da sıçrayan alevler nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almakta zorlanıyor. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

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