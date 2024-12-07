07 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Ataşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 16:27
ABONE OL
Ataşehir’de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de önce refüjdeki uyarı tabelasına sonra ağaca çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

Bayram T. idaresindeki 34 NR 2137 plakalı otomobil, Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde önce refüjdeki uyarı tabelasında sonra ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan Bayram T'yi ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaza nedeniyle yola savrulan parçaları temizledi. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör