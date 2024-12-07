3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
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Batman'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan davulcu Erhan Tuncer (33), yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri 33 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Düğünlerde davulculuk yapan Erhan Tuncer'den 3 gündür haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evine gitti. Eve giren yakınları, Tuncer'i hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Tuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuncer'in cenazesi, evde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Tuncer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.