Yaralı sokak köpeği için jandarma ekipleri seferber oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpek buldu. Ekipler, yaralanan sokak köpeğini olay yerinden alarak gerekli tedavisinin yapılabilmesi için hayvan barınağına teslim etti. Gözetim altına alınan köpek tedavisi gerçekleştirilerek takip altında tutulacağı söylendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Doğadaki dostlarımız için de görev başında olmaya devam ediyoruz" dedi.