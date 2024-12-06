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Yaralı sokak köpeği için jandarma ekipleri seferber oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 11:16
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Yaralı sokak köpeği için jandarma ekipleri seferber oldu

Bilecik'te bir aracın çarpması sonucu yaralı halde bulunan sokak köpeği için jandarma ekipleri seferber oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpek buldu. Ekipler, yaralanan sokak köpeğini olay yerinden alarak gerekli tedavisinin yapılabilmesi için hayvan barınağına teslim etti. Gözetim altına alınan köpek tedavisi gerçekleştirilerek takip altında tutulacağı söylendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Doğadaki dostlarımız için de görev başında olmaya devam ediyoruz" dedi.
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