Taksiciyi silahla gasp eden iki şahıstan biri Esenyurt’ta yakalandı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şahıs, Esenyurt'ta bindikleri taksi ile Maslak'taki bir adrese gitti. Gittikleri yerde şahıslar, taksiciyi ellerindeki silahla gasp ettikten sonra başka bir taksiye binerek Esenyurt'a geri döndü. Bu sırada durumu öğrenen diğer taksiciler polis ekiplerine bildirirken şüpheliler koşarak kaçtı. Şahıslardan biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüpheli ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.