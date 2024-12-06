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Samsun'da operasyon! 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 12:24
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Samsun’da operasyon! 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri aracı, düzenledikleri operasyonla İlkadım ilçesinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 200 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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