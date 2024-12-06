Balıkçıların ağına takılan mersin balığı doğal ortamına bırakıldı

Biga ilçesi, Karabiga beldesi açıklarında balıkçı Hüseyin Kaynak ve arkadaşları, avlanmak için 'Kaymaklım' isimli tekneyle denize açıldı. Kaynak ve arkadaşları denize bıraktığı ağları bir süre sonra toplamaya başladı. Ağları tekneye çeken Kaynak ve arkadaşları nesli tükenmekte olan koruma altındaki mersin balığıyla karşılaştı. Balığı ağlardan kurtaran Kaynak, doğal ortamına geri saldı. Kaynak, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı.