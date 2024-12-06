22 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücüye indirimsiz ceza

Olay 26 Temmuz 2023 günü Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. idaresindeki 26 AFH 487 plakalı araç, Okul Öncesi Öğretmenliği öğrenimi gören Gamze Çatal (22) idaresindeki 35 BMC 086 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada talihsiz genç kız hayatını kaybederken sürücü B.A. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.Kazayla ilgili süren davanın 8'inci celsesinde, sanıkla ilgili karar açıklandı. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Gamze Çatal'ın trafik kazası sonucu ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık B.A. hakkında, mahkeme savcısının mütalaası ve mahkeme hakiminin kararı ile herhangi bir takdiri indirim uygulanmadan, üst sınırdan cezalandırılarak, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi