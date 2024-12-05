Kastamonu’da alevlere teslim olan 500 saman balyası kül oldu

Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şen'e ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Tosya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında Hasan Şen'e ait 500 saman balyası zarar gördü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.