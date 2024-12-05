05 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da alevlere teslim olan 500 saman balyası kül oldu

Kastamonu'da alevlere teslim olan 500 saman balyası kül oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 09:59 Güncelleme: 05.12.2024 09:59
ABONE OL
Kastamonu’da alevlere teslim olan 500 saman balyası kül oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde b çıkan yangında 500 saman balya kül oldu.

Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şen'e ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Tosya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında Hasan Şen'e ait 500 saman balyası zarar gördü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör