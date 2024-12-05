Gümüşhane’de aç kalan ayılar şehre indi

Gümüşhane'de kış uykusuna yatamayan ve aç kalan 3 yavru ayı kentin Eskibağlar Mahallesi'nde yiyecek ararken bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahallenin içerisinde ve evlere çok yakın bir noktada yiyecek arayan 3 yavru ayı daha sonra araba sesini duyar duymaz gözden kayboldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli Köyü'nde de yiyecek aramak için köye inen bir tilki ile kedinin karşılaşması yine bir vatandaş tarafından görüntülendi.