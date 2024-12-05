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Dron kamerasına yakalanan ayı ailesinin görüntüleri belgeselleri aratmadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 09:53 Güncelleme: 05.12.2024 09:53
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Dron kamerasına yakalanan ayı ailesinin görüntüleri belgeselleri aratmadı

Tunceli’de doğa fotoğrafçıları, ayı ailesini dron ve kamera ile kayıt altına aldı. Görüntüler, belgeselleri aratmadı.

Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Can Toprakçı ile Düzgün Bozay, Pülümür ilçesinde karlı zirvelerde yiyecek arayan bir anne ve 2 yavru boz ayıyı dron kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kar kalınlığının arttığı bölgelerde güçlükle ilerleyen ayı ailesi görüntülenmelerine aldırış etmezken, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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