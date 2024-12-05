Dron kamerasına yakalanan ayı ailesinin görüntüleri belgeselleri aratmadı

Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Can Toprakçı ile Düzgün Bozay, Pülümür ilçesinde karlı zirvelerde yiyecek arayan bir anne ve 2 yavru boz ayıyı dron kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kar kalınlığının arttığı bölgelerde güçlükle ilerleyen ayı ailesi görüntülenmelerine aldırış etmezken, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.