Bolu Dağı Tüneli çıkışında kaza! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

RUMEN ŞOFÖR MAKAS ATTI

Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Bu sırada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.