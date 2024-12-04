Sibirya'da asteroitin gökyüzünü aydınlatması kamerada
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Rusya'nın Sibirya bölgesinde atmosfere giren asteroit gökyüzünü aydınlattı.
Dünya atmosferine giren asteroidin düşme anı Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutistan'da görüldü. Olekminsk kasabasında gözlemlenen asteroidin atmosferde yandığı sırada ortaya çıkardığı ışık gökyüzünü aydınlattı. Gece saatlerinde meydana gelen gökyüzü olayı nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.
Asteroidin atmosfere yaklaştığı sırada Yakutistan'da alarma geçilirken, gök taşının herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), atmosfere girmesinden yaklaşık 12 saat önce tespit edilen asteroidin 70 santimetre çapında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.