Sarıyer'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı
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Sarıyer'de tartışma sonrası çıkan silahla kavgada 1 kişi yaralandı. Kahvehane önünde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'ndeki kahvehane önünde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflardan birinin diğerine silahla ateş açması sonucu Barış K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kahvehane önünde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.