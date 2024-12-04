Diyarbakır'da okulda cıva paniği! Ekipler alarma geçirdi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir okulda öğrenci dışarıdan getirdiği cıvayı okulun lavabosuna döktü. Durumu fark eden öğretmenin idareye bildirmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleric cıvayı temizledi ve maddenin bulunduğu bölge izole edilerek, 6 saat süreyle kapatıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıvayı AFAD ekipleri temizledi.
Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okulun lavabosuna döktü. Durumu fark eden bir öğretmenin idareye bilgi vermesi üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.
DÖKÜLEN BÖLGE İZOLE EDİLEREK TEMİZLENDİ
Ekipler okulda cıvanın temas ettiği alanda temizlik ve havalandırma çalışması yaptı. Yapılan ölçümde cıvanın risksiz seviyede olduğu tespit edildi.
Tedbiren söz konusu maddenin bulunduğu bölge izole edilerek, 6 saat süreyle kapatıldı.