Diyarbakır'da kayıp 19 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları başladı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu. 19 yaşındaki Esra Yakut'u arama çalışmaları başlatıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.
AİLE: DERSHANEDEN ÇIKIP EVE GİDECEKTİ
Aile; kızlarının arkadaşlarına, dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve gelmediğini belirtti.
POLİSİN HER YERDE ONU ARIYOR
Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.