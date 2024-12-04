04 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da kayıp 19 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları başladı

Diyarbakır'da kayıp 19 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 10:10
ABONE OL
Diyarbakır’da kayıp 19 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları başladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu. 19 yaşındaki Esra Yakut'u arama çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

AİLE: DERSHANEDEN ÇIKIP EVE GİDECEKTİ

Aile; kızlarının arkadaşlarına, dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve gelmediğini belirtti.

POLİSİN HER YERDE ONU ARIYOR

Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör