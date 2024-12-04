04 Aralık 2024, Çarşamba
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Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 18:57 Güncelleme: 04.12.2024 19:53
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Beşiktaş’ta AVM’de korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Beşiktaş, Levent'teki AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Beşiktaş, Levent'teki AVM'de yangın çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (Foto: DHA)İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (Foto: DHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (Foto: DHA)İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (Foto: DHA)

Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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