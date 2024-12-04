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Aydın'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 01:50
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Aydın’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hafif ticari aracın park halindeki motosiklet ve minibüse çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

R.D'nin kullandığı 01 AZK 278 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi'nde, E.A. idaresindeki 09 AOL 101 plakalı motosikletle çarpıştı.

SAVRULUP MİNİBÜSE ÇARPTI

Savrulan araç, park halindeki motosiklet ve minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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