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Kapıkule Sınır Kapısı'nda elektronik sigara operasyonu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 13:42
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda elektronik sigara operasyonu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen iki tır risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi. Tırların birinde yapılan aramda 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Güvenlik kameralarından takip edilen tırın gümrük içerisinde diğer tır ile plaka değiştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan 2 tır sürücüsünden biri tutuklandı.

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