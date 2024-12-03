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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde operasyon: 7 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 15:15 Güncelleme: 03.12.2024 15:24
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde operasyon: 7 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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