Esenyurt’ta polisi vuran şahsın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta, çocuk istismarı ihbarı üzerine polis ekipleri, adrese operasyon düzenlemişti. Gelen polisleri gören şüpheli Murat Özer, önce polis memurunu silahla vurarak yaralamıştı. Şüpheli Özer, daha sonra yanındaki çocuğu ve kendisini vurmuştu. Çocuk ve Öze hayatını kaybetmişti. İncelemenin ardından polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan çocuk istismarı ile operasyon yapılan Özer ve yanındaki çocuğun market çıkışı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli, çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görülüyor.