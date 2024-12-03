Bursa'da deprem! 3 Aralık az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD son dakika...
Son dakika haberleri... 03 Aralık 2024 tarihinde, Bursa’da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, sarsıntı kısa süre önce gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında detaylar netleşirken, bölgedeki bazı ilçelerde de hissedildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. Bugün saat 14:12'de gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
BURSA'DA DEPREM!
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-12-03
Saat:14:12:59 TSİ
Enlem:40.39167 N
Boylam:28.65333 E
Derinlik:7.01 km
3 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-12-03 14:12:59 40.39167 28.65333 7.01 ML 3.6 Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
2024-12-03 14:03:56 38.17444 38.70111 12.01 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-03 13:41:07 38.28361 38.79694 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-12-03 13:39:21 39.37278 29.27 5.47 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2024-12-03 13:37:57 38.19111 38.46389 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2024-12-03 13:28:12 40.92278 32.62111 13.33 ML 1.1 Eskipazar (Karabük)
2024-12-03 13:21:20 38.19889 38.45861 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-12-03 13:19:15 38.90028 43.56472 17.54 ML 1.9 Tuşba (Van)
2024-12-03 13:04:29 41.86444 27.35333 5.22 ML 1.1 Merkez (Kırklareli)
2024-12-03 12:59:43 39.16417 32.85 7.0 ML 1.4 Haymana (Ankara)
2024-12-03 12:55:12 38.40472 38.91028 16.43 ML 1.3 Baskil (Elazığ)
2024-12-03 12:52:01 37.93639 38.28389 7.02 ML 1.4 Merkez (Adıyaman)
2024-12-03 12:48:36 38.98528 27.10472 8.75 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2024-12-03 12:47:19 38.23111 38.0775 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-03 12:34:10 37.33417 31.83333 7.0 ML 1.2 Seydişehir (Konya)
2024-12-03 12:31:14 38.88917 39.50778 7.0 ML 1.3 Pertek (Tunceli)
2024-12-03 12:18:23 38.08389 27.50806 7.0 ML 1.1 Torbalı (İzmir)
2024-12-03 12:07:48 38.45028 29.70028 7.0 ML 0.8 Çivril (Denizli)
2024-12-03 12:00:24 40.7925 33.65806 7.0 ML 1.5 Ilgaz (Çankırı)
2024-12-03 11:47:10 38.18944 38.47389 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-12-03 11:43:01 39.09917 27.55917 7.2 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-12-03 10:49:55 38.93444 26.61778 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir)
2024-12-03 10:21:38 38.22972 38.21667 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-03 09:39:06 39.66833 27.83917 13.88 ML 2.4 Karesi (Balıkesir)
2024-12-03 09:26:26 40.19639 28.97278 7.07 ML 1.4 Nilüfer (Bursa)
2024-12-03 09:09:31 37.85722 36.14444 15.59 ML 2.7 Saimbeyli (Adana)