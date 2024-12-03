Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. Bugün saat 14:12'de gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

BURSA'DA DEPREM!

#DEPREM

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2024-12-03

Saat:14:12:59 TSİ

Enlem:40.39167 N

Boylam:28.65333 E

Derinlik:7.01 km

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3 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-12-03 14:12:59 40.39167 28.65333 7.01 ML 3.6 Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)

2024-12-03 14:03:56 38.17444 38.70111 12.01 ML 1.9 Pütürge (Malatya)

2024-12-03 13:41:07 38.28361 38.79694 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)

2024-12-03 13:39:21 39.37278 29.27 5.47 ML 1.3 Emet (Kütahya)

2024-12-03 13:37:57 38.19111 38.46389 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2024-12-03 13:28:12 40.92278 32.62111 13.33 ML 1.1 Eskipazar (Karabük)

2024-12-03 13:21:20 38.19889 38.45861 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2024-12-03 13:19:15 38.90028 43.56472 17.54 ML 1.9 Tuşba (Van)

2024-12-03 13:04:29 41.86444 27.35333 5.22 ML 1.1 Merkez (Kırklareli)

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2024-12-03 12:59:43 39.16417 32.85 7.0 ML 1.4 Haymana (Ankara)

2024-12-03 12:55:12 38.40472 38.91028 16.43 ML 1.3 Baskil (Elazığ)

2024-12-03 12:52:01 37.93639 38.28389 7.02 ML 1.4 Merkez (Adıyaman)

2024-12-03 12:48:36 38.98528 27.10472 8.75 ML 1.5 Bergama (İzmir)

2024-12-03 12:47:19 38.23111 38.0775 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

2024-12-03 12:34:10 37.33417 31.83333 7.0 ML 1.2 Seydişehir (Konya)

2024-12-03 12:31:14 38.88917 39.50778 7.0 ML 1.3 Pertek (Tunceli)

2024-12-03 12:18:23 38.08389 27.50806 7.0 ML 1.1 Torbalı (İzmir)

2024-12-03 12:07:48 38.45028 29.70028 7.0 ML 0.8 Çivril (Denizli)

2024-12-03 12:00:24 40.7925 33.65806 7.0 ML 1.5 Ilgaz (Çankırı)

2024-12-03 11:47:10 38.18944 38.47389 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

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2024-12-03 11:43:01 39.09917 27.55917 7.2 ML 1.2 Soma (Manisa)

2024-12-03 10:49:55 38.93444 26.61778 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir)

2024-12-03 10:21:38 38.22972 38.21667 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-12-03 09:39:06 39.66833 27.83917 13.88 ML 2.4 Karesi (Balıkesir)

2024-12-03 09:26:26 40.19639 28.97278 7.07 ML 1.4 Nilüfer (Bursa)

2024-12-03 09:09:31 37.85722 36.14444 15.59 ML 2.7 Saimbeyli (Adana)