Antalya’da elektrik tellerinin teması bomba gibi patladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve fırtınalı turuncu kod uyarısının ardından dün akşam Antalya'da yağış etkisini gösterdi. Kentin bazı bölümlerinde yağıştan dolayı su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar, plaj şemsiyelerinin altına sığındı.

Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde ise yağış sırasında elektrik tellerinin birbirine teması sonrası korku yaşandı. Büyük bir gürültüyle ateşlerin çıktığı patlama sonrası elektrik kesintisi yaşanırken, o anları kaydeden bir vatandaşın 'Bismillah' sözleri yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.