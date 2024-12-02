Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi'nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu'nda okulda öğretmenlik yapan S.B.Ö., aynı okulda öğretmen olarak görev yapan S.K. ile tartıştı.

AĞABEYİ OKULA GELİP ÖĞRETMENLERİ DÖVDÜ

Olayın ardından S.B.Ö., durumu ağabeyi B.S.Ö.'ye anlattı. Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı S.K. ve kavgayı ayırmak için araya giren C.Y. isimli öğretmenleri tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen öğretmenlerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.