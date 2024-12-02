02 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 21:18
ABONE OL
Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

Adana’da bir kadın öğretmenin ağabeyi, kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü. Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İşte detaylar...

28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi'nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu'nda okulda öğretmenlik yapan S.B.Ö., aynı okulda öğretmen olarak görev yapan S.K. ile tartıştı.

AĞABEYİ OKULA GELİP ÖĞRETMENLERİ DÖVDÜ

Olayın ardından S.B.Ö., durumu ağabeyi B.S.Ö.'ye anlattı. Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı S.K. ve kavgayı ayırmak için araya giren C.Y. isimli öğretmenleri tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen öğretmenlerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör