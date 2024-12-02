Kuyumcuda 350 bin liralık soygun! El çabukluğu ile götürdüler

Kağıthane'de bir kuyumcuya giren 4 yabancı uyruklu kişiden biri, tezgaha çıkartılan 350 bin lira değerindeki altın kolyeyi el çabukluğuyla çaldı. Hırsızlık anları kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polisin yakaladığı 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Olay 19 Kasım günü saat 18.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen yabancı uyruklu 4 kişi altın kolyeleri görmek istedi. Çalışanın tezgah üzerine çıkardığı altın kolyeyi inceliyormuş numarası yapan şüphelilerden kadın olanı, 350 bin TL değerindeki kolyeyi 'tırnakçılık' adı verilen yöntemle el çabukluğu kullanarak çaldı. Şüpheliler daha sonra dükkandan çıkarak uzaklaştı.

3 KOLYE, 2 BİLEKLİK, 5 YÜZÜK ELE GEÇİRİLDİ

Kolyenin yerinde olmadığını fark eden işyeri sahibi Ömer Y., güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı tespit etti. İşyeri sahibinin durumu ihbar etmesinin ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, aracın İran uyruklu Younes S.F.(31) tarafından kiralandığını belirledi. Aracı Sarıyer Kireçburnu Mahallesi'nde bulan ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada şüphelilerin yaşadığı binay�� tespit etti. Düzenlenen operasyonda İran uyruklu Mostafa S.(53) ve Güney Afrika uyruklu Ali Niaaz N.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı oldukları değerlendirilen 3 altın kolye, 2 altın bileklik ve 5 altın yüzük ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olayına karışan firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.