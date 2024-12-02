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Kırşehir'de polisler söyledi özel vatandaşlar oynadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 16:19 Güncelleme: 02.12.2024 16:20
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Kırşehir’de polisler söyledi özel vatandaşlar oynadı

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte polisler türkü söyledi, özel vatandaşlar oynadı.

Kırşehir'de Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde 'Biliyorum Güvendeyim' projesi dahilinde polisler, özel eğitim gören öğrenci gruplarıyla bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eğitim gören 42 özel ihtiyaçlı bireyle sohbet eden polis, onlarla oyunlar oynayıp türkü söyledi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen gruplara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Emniyet yetkilileri 'Biliyorum Güvendeyim' projesiyle toplumun her kademesine ulaşmayı hedefliyor.

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