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Kayseri'de tramvayın çarptığı mobilet sürücüsü oğlunu teselli etti: "Yürüyebiliyor musun oğlum"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 16:31
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Kayseri’de tramvayın çarptığı mobilet sürücüsü oğlunu teselli etti: Yürüyebiliyor musun oğlum

Kayseri'de tramvay ile çarpışan mobilette yaralanan sürücü arkadaki oğlunu 'yürüyebiliyor musun oğlum' diyerek teselli etti.

Cumhuriyet meydanında yaşanan kazada tramvay ile mobilet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan baba, mobilette bulunan oğlunu 'yürüyebiliyor musun oğlum' diyerek teselli etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
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