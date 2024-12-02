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Karısı bıçakladı ağır yaralandı! Uşak'ta büyük kavga

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 20:13
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Karısı bıçakladı ağır yaralandı! Uşak’ta büyük kavga

Uşak'ta henüz bilinmeyen bir sebep nedeniyle tartışan çiftin kavgası büyüdü. Olay anında karısı tarafından bıçaklanan koca ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak'taki iki katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan M.G. (23) ile karısı S.G. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.G. kocası M.G.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Haber verilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. S.G. gözaltına alındı.

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