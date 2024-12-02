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Ardahan'da hayvan yüklü kamyon ile tır çarpıştı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 21:09
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Ardahan’da hayvan yüklü kamyon ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Ardahan'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da büyükbaş hayan yüklü kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

L.Y'nin kullandığı 75 BA 909 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere ve Çamlıçatak köyleri arasındaki rampada Y.Ö. idaresindeki 27 Z 4330 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü L.Y. ile kamyonetteki O.Y. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetteki 9 büyükbaş hayvan ise kaza yerine gelen başka bir araca yüklendi.

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