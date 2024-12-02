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Adana'da kitaplıkta 6 silah ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 10:32 Güncelleme: 02.12.2024 10:33
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Adana’da kitaplıkta 6 silah ele geçirildi

Adana'da bir eve yapılan operasyonda kitaplığa zulalanmış vaziyette 6 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Halit Ç.'nin evinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine söz konusu kişinin evine baskın yaptı.

Polis evde yaptığı aramada kitaplığın içerisindeki kitapların aralarına zulalanmış 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 116 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Halit Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi. Halit Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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