Van’daki Mısır Çarşısı’ndaki yangın araştırılıyor: 60 iş yeri yandı

Van'da 207 iş yerinin bulunduğu Mısır Çarşısı'nda dün akşam çıkan yangında 60 iş yerinin zarar gördüğü, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

60 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde 207 iş yerinin bulunduğu kapalı Mısır Çarşısı'nda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, birçok iş yerine sıçradı. Esnaf, iş yerlerindeki malzemelerini vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yeri sahipleri ve çevredekiler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı. 10 itfaiye aracı ve 40'tan fazla personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Yangında Mısır Çarşısı'nda çatısı ile 60 iş yeri ve içindeki eşyalar zarar gördü.

'8 ÇOCUĞUMU BU DÜKKAN SAYESİNDE OKUTUYORUM'

Yangında iş yeri ve içindeki çömlekler zarar gören Cumeli Temizer, 8 çocuğunu dükkanı sayesinde okuttuğunu belirterek, "Çömlek satarak hem evimi geçindiriyordum, hem de çocuklarımı okutuyordum. Şimdi hepsi yandı. Dün çıkan yangınla iş yerim de büyük hasar gördü. Yetkililerden zararımızın karşılanmasını bekliyoruz" dedi.

Mumtullah Tantaş ise pazarda kendisine ait 4 iş yerini zarar gördüğünü söyledi.