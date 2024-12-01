Kahramanmaraş’ta hastane inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Onikişubat ilçesindeki 400 yataklı acil durum hastanesi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangını gören işçiler hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti. Konteynerlerde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yaklaşık 400 işçinin kaldığı 100 konteynerlik şantiyede yangın sonucunda bazı konteynerler kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Yangında bir işçimin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangının nasıl çıktığıyla ilgili polis inceleme başlattı.