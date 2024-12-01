01 Aralık 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Başkentte gençlerin tehlikeli yolculuğu: Patenli gençler otobüsün arkasına takıldı

Başkentte gençlerin tehlikeli yolculuğu: Patenli gençler otobüsün arkasına takıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 12:31 Güncelleme: 01.12.2024 12:31
ABONE OL
Başkentte gençlerin tehlikeli yolculuğu: Patenli gençler otobüsün arkasına takıldı

Ankara’da patenli gençler, hareket halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli anlara sebep oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Sıhhıye semtinde patenli bir grup genç, seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gençlerin trafikteki diğer araçlara ve kendi can güvenliklerine aldırış etmeden, peş peşe otobüsün arkasına tutunarak kaydıkları görüldü.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör