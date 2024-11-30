Markette gasp girişimi! Dükkan sahibi direnince paniklediler

Gaziosmanpaşa'da maske ve kask takarak markete giren şüpheliler, market sahibi Mahmud Aljuneyd'e silah doğrultup 'paraları ver' diyerek gasbetmeye çalıştı. Aljuneyd'in üzerine yürüdüğü şüpheliler silahla ateş açıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 28 Kasım'da saat 01.20 sıralarında Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Kask ve maske takarak markete giren iki şüpheli bir süre marketin içinde gezdikten sonra ayrıldı. Yarım saat sonra tekrar markete gelen şüphelilerden biri yanında getirdiği silahı marketin sahibi Mahmud Aljuneyd'e (41) doğrulttu. Aljuneyd'in üzerlerine yürüdüğünü gören şüpheliler silahla havaya ateş açıp kaçtı.

"SİLAH ÇEKİP PARA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Mahmud Aljuneyd'in komşusu Mahmud Alhomsi (22), "Makarna almak için fiyatı sordular. Sonrasında gidip yarım saat sonra tekrar geldiler. Fiyatı öğrenmeye çalıştıkları sırada silah çekip para almaya çalışıyorlar. Kapıdan çıkıp bir mermi sıkıp kaçmışlar. Market sahibi Suriyeli olduğu için Türkçe pek konuşamıyor ben ifade veriyorum onun yerine. Her yerleri kapalı, gözleri bile görünmüyor." dedi.

"PARALARI VER DİYORLAR"

Bir başka komşuları olan R.S. (18), "İçeri giriyorlar, makarna soruyorlar. Ondan sonra gidiyorlar, yarım saat sonra geri geliyorlar. Birinin kafasında kask ve maske var. Önce konuşturuyorlar. Adamın yanına biri gidiyor, birisi de kasanın önünde silahı çekiyor. Diğeri de çekiyor, adama doğrultuyorlar. 'Paraları ver' diyorlar. Adam da bunlara karşılık üstlerine yürüyor, kapıdan çıkarıyor. Buraya geliyorlar. Sonrasında havaya 1 el ateş ediyorlar. Polisler geldi, ifadelerimizi verdik. Hatta polisler içeride" dedi. Aile şikayetçi olurken, polisin olay ile ilgili çalışması ise devam ediyor.