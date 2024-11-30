Aldatan kocaya HPV davası! 20 milyon talep etti

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Sibel B., 23 yıllık iş adamı olan eşi Şenol B. ile bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Sibel B., kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşinin, kendisinin ve çocuklarının hayatın kabusa çevirdiği gerekçesiyle İstanbul 23. Aile Mahkemesi'ne 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması ile boşanma' gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açtı.

HPV VİRÜSÜ BULAŞTIĞINI ÖĞRENDİ

Sabah'ın haberine göre İstanbul 23. Aile Mahkemesi'nde görülen dava devam ederken aldatıldığından şüphelenen Sibel B., mahkemeden eşi Şenol B. hakkında otel kayıtlarını talep etti. Mahkemeye gönderilen evraklarda Şenol B.'nin erkekler ve kadınlarla çok sayıda otel kaydı saptandı. Bu sırada Sibel B.'nin yaptırdığı sağlık kontrollerinde cinsel yolla bulaşan HPV virüsü kaptığı ortaya çıktı.

Aldattığı iddia edilen eş Şenol B. (Sabah)

"BENİ EVE Mİ KAPATACAKSINIZ?"

Sibel B. bu kez de avukatı Ayşenur Çelik aracılığıyla Şenol B.'ye 'Zina ve haysiyetsiz yaşam sürme nedenli' boşanma ve tazminat davası açtı. Avukat Çelik dilekçesinde müvekkilinin aile birliği içerisinde büyük fedakarlıklarla, hem evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek hem de eşinin işinde başarılı olması için neredeyse kendi hayatını feda ettiğini kaydederek evliliğini sürdürmeye çalıştığını ancak Şenol B.'nin sık sık evi terk ettiği, gece geç saatlere kadar dışarıda kaldığını, tartışma konusu olduğunda ise "Paranızı ödüyorum, beni banka gibi kullanıyorsunuz, beni eve mi kapatacaksınız?" şeklinde sözler sarfettiğini kaydetti.

20 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Öte yandan dilekçede, Şenol B.'nin cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı, tedavi görüp görmediği, gördüyse hangi tarihlerde tedavi gördüğünün araştırılması için genital bölge siğilleri hastalığı ile ilgili teşhis ve tedavi evraklarının Sağlık Bakanlığı sisteminden istenilmesi talep edildi. Sibel B., evlilik birliği içerisindeki Şenol B.'nin davranışları nedeniyle hem kendisinde hem de çocuklarında ruhsal bozukluklar meydana geldiği, çocuklarının okul masraflarının karşılanabilmesi, mevcut hayatına devam edebilmesi ve söz konusu hastalık nedeniyle 20 milyon lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.