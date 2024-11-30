3 kuyumcuya sahte altın satan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.D'nin (24) kentteki üç kuyumcuya 15 gram sahte altın sattığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu A.D, bir başka kuyumcuya sahte altın satarken suçüstü yakalandı.

A.D'nin üzerinde ve kaldığı otelde yapılan aramada 26 adet birer gram sahte altın ile 5 bin 730 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.