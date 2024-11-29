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TEM'de trafik durma noktasına geldi! Tanker kamyona çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 08:40
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TEM’de trafik durma noktasına geldi! Tanker kamyona çarptı

Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldi.

Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.

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