TEM'de trafik durma noktasına geldi! Tanker kamyona çarptı
Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldi.
Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...