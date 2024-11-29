Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi gözaltında
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Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un Bafra ilçesindeki bir eve düzelenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yapılan operasyonda 6 kilogram uyuşturucu ve hassas terazi de ele geçirildi.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamda, Aktekke Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.V. ile B.A'yı gözaltına aldı.
Adresteki aramada, 6 kilogram skunk ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.