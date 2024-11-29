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Samsun'da korkunç kaza! 1 ölü 5 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 23:44
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Samsun’da korkunç kaza! 1 ölü 5 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yunus Emre Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 bebek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi.

Yunus Emre Y. idaresindeki 55 ZP 545 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi'nde yol kenarına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Yasin Y, Cemil Y, Ümit Ş, Sebahat Ş. ve 6 aylık Uras Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Uras bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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