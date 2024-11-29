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"Pes" dedirten olay! Engelli vatandaşın emekli maaşı çaldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.11.2024 23:53
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Pes dedirten olay! Engelli vatandaşın emekli maaşı çaldılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde engelli bir vatandaşın emekli maaşını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan D.H., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli bir vatandaşın emekli maaşı yankesicilik yöntemiyle çalındı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen yankesicilik olayıyla ilgili hızlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu, olayın şüphelisi olarak tespit edilen 20 yaşındaki D.H. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesinde çaldığı parayı uyuşturucu madde temin etmek için kullandığını itiraf etti.

Gözaltına alınan D.H., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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