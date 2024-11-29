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Muş'ta pes dedirten olay! Kamuya ait 172 ton kömürü sattılar: Operasyonla yakalandılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 18:44
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Muş’ta pes dedirten olay! Kamuya ait 172 ton kömürü sattılar: Operasyonla yakalandılar

Muş’ta kamu kurumlarına tahsis edilmesi gereken kömürleri, üçüncü şahıslara satan şahıslar için harekete geçildi. Kömürleri satarak haksız kazanç elde edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 5’ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muş'ta kamu kurumlarına tahsis edilmesi gereken kömürleri, üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 5'ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"PARA İLE SATILAMAZ" İBARESİNE RAĞMEN SATTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "KOM Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarına dağıtılması gereken kömürlerin üçüncü şahıslara satılarak haksız kazanç sağlandığının tespit edilmiştir. Bu kapsamda 15 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 172 ton 125 kilo 'Para ile Satılamaz' ibareli kömür, 2 ruhsatsız av tüfeği 2 ruhsatsız tabanca, 564 fişek ve 129 av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. 23 şüpheliye adli işlem yapılmış, şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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