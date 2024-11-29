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Karadağ'da destek amacıyla resim sergisi açıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 23:53 Güncelleme: 29.11.2024 23:53
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Karadağ’da destek amacıyla resim sergisi açıldı

Dünya Filistin'in sessiz çığlığını duymamazlıktan gelirken Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Filistin'e destek amaçlı "Karadağlıların Gözünden Filistin" isimli resim sergisi açıldı.

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla başkentteki Budo Tomovic Kültür ve Bilgi Merkezi'nde açılan sergide, Karadağlı sanatçıların çalışmalarından oluşan 32 eser yer alıyor.

Resim sergisinden bir kare (AA)Resim sergisinden bir kare (AA)

İsrail'in Filistin'e saldırılarının yansıtıldığı eserler arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nazi lider Adolf Hitler'e benzetildiği bir tablo dikkati çekti.

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin zor ve acı günler yaşadığını söyledi.

İsrail'in işlediği suçların tarihte bir benzerinin olmadığını vurgulayan Alhantuli, "Ancak İsrail'in bu tutumu kimseyi şaşırtmamalıdır çünkü bu 76 yıl boyunca ihmal edilen uluslararası hukukun bir sonucudur." dedi.

4 Aralık'a kadar gezilebilecek sergiden elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek.

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