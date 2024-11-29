Gerçek babasını 20 yaşında öğrendi! ’Filmlerde bile olmaz’ dedirten dava

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Fatma Nejlihan, 1983 yılında henüz 25 yaşındayken evlilik dışı birlikteliğinden ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasından görev yapan piyanist Ziya Demirense'den bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan oğluna Mert ismini verdi.

Mert annesinin nüfusuna kaydedildi ve Oykan soyadını aldı. Fatma Nejlihan ilerleyen günlerde Reşit Gezer ile evlendi. Nejlihan, Reşit Gezer'den Hayriye adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan daha sonra 1990'da Ece isimli kızını dünyaya getirdikten günler sonra 32 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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ANNESİ VEFAT EDİNCE ANNEANNESİ BAKTI

Sabah'ın haberine göre Mert Oykan'an annesi vefat edince anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Anneanne Müşerref Yılmaz kızı Nejlihan'ın vefatından 10 ay sonra hayata gözlerini yumdu. Bunun üzerine Mert Oykan'a dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Dayı Beytullah Oykan ise Mert Oykan 20 yaşındayken öldü.

Yıllarca annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e tepki gösterdi. Mert Oykan, 'Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin' diye sitemde bulundu.

Ziya Demirense ( A HABER ARŞİV)

"ASIL BABAN ZİYA DEMİRENSE"

Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Mert Oykan'ın yüzde 99.9, ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasında görev yapmış Ziya Demirense olduğu kesinleşti.

Mert Oykan (A HABER ARŞİV)

1.5 MİLYON LİRALIK REKOR TAZMİNAT DAVASI

Oykan ayrıca avukatı Varol Turbay aracılığıyla 'babalığın benimsenmemesi nedeniyle' İzmir 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugüne kadar açılmış en büyük tutar olan 1 milyon 550 bin liralık rekor bir tazminat davası açtı.

GERÇEK HAYAT HİKAYESİNE İNANMADILAR

Mert Oykan'ın ilginç hayat hikayesi başvurduğu bir yarışma programının eleme jürisi tarafından abartılı ve kurgu olarak bulundu. Oykan'a 'Böyle hikaye Türk filmlerinde olmaz' denildi. Oykan'ın bu nedenle yarışmaya kabul edilmediği ortaya çıktı.

Balıkesir'de 'filmlerde bile olmaz' dedirten babalık davası!

AVUKAT VAROL TURBAY KONUŞTU

Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay, SABAH'a konuştu. Turbay, "Mert Oykan, annesi Reşit Gezer ile evlendiğinde kendisi evlilik dışı çocuk olduğu için annesinin soyadı Oykan'ı aldı. Mert dayısının vefatından burs alarak annesi gibi Türkçe Öğretmeni olmayı başardı" dedi.

Mert Oykan'ın daha önce açmış olduğu babalık davasının zamanaşımından reddedildiğini söyleyen Turbay, "Dava reddedilmiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi çocuk için hak düşürücü süreyi kaldırdığı için yeniden dava açılabildi. Bu şu demek oluyor. Bu emsal karar sayesinde daha önce zamanaşımından davası reddedilen mağdur binlerce çocuğa yeniden yargılama hakkı doğdu" dedi.

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TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE DEVRİM

Anayasa Mahkemesi kararının Türk hukuk sisteminde bir devrim olduğunun altını çizen Turbay, "Ayrıca Bu davanın diğer bir önemli hukuki tarafı Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin yeni kararlarında artık babalık davasının sonucunun kesinleşmesini beklemeden manevi tazminat verilmesini içtihat altına aldı. Eşbir anlamda, 'DNA testi varsa haksız fiil gerçekleşmiş ve tazminat şartları oluşmuştur' dedi." şeklinde konuştu.