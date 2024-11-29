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Adana'da dehşet anları! Ekmek imalathanesine silahlı saldırı | 4 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 23:39
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Adana’da dehşet anları! Ekmek imalathanesine silahlı saldırı | 4 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ekmek imalathanesine silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 4 kişi yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli şüpheliler ekmek imalathanesine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Saldırı sırasında işyerinde bulunan Azad D., Osman Ö., Umut A. ve Cuma Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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