Nevşehir’de makas atan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, Nevşehir-Avanos karayolunda meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi (İHA)



50 AY 708 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü A.Y. iddiaya göre seyir halindeyken makas attığı esnada aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti.



Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Yaklaşık 100 metre takla atarak duran otomobil sürücüsü kazada ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



ARKADAŞIM NEREDE?



Otomobil içinde sıkışan sürücü Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Araç sürücüsü kurtarma esnasında "Arkadaşım nerede, onun durumu nasıl" diye sorunca ekipler seferber oldu.





Polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri çevrede yaralı aramaya başladı. Yapılan aramalarda araçta ve çevresinde başka yaralının olmadığı anlaşıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kaza yapan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.