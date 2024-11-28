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Mersin'de aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 02:20 Güncelleme: 28.11.2024 02:20
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Mersin’de aranan cinayet zanlısı İzmir’de yakalandı

Mersin'de "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan Rıdvan K. (33) İzmir'de polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de "Kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli İzmir'de yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs (DHA)Gözaltına alınan şahıs (DHA)

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde rutin kimlik kontrolü sırasında bir kişiden şüphelendi.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Karşıyaka istasyonu önünde durdurulan şüphelinin kimlik kontrolünde 'kasten öldürme' suçundan Mersin'de 25 yıl hapis cezası ile aranan Rıdvan K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Rıdvan K., işlemleri için emniyete götürüldü.

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