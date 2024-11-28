Kar altında böyle yiyecek aradılar! Yılkı atları havadan görüntülendi

Kumalar Dağı'nın yüksek kesimleri kış aylarında yaban hayatı için zor geçiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi (AA)

Yılkı atlarının etkili olan yağışın ardından karlar altında yiyecek araması ise havadan görüntülendi.

Atlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.