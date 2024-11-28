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Kar altında böyle yiyecek aradılar! Yılkı atları havadan görüntülendi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 12:44 Güncelleme: 28.11.2024 12:48
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Kar altında böyle yiyecek aradılar! Yılkı atları havadan görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları drone ile görüntülendi.

Kumalar Dağı'nın yüksek kesimleri kış aylarında yaban hayatı için zor geçiyor.

KAR ALTINDA BÖYLE ARADILAR! HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi (AA)Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi (AA)

Yılkı atlarının etkili olan yağışın ardından karlar altında yiyecek araması ise havadan görüntülendi.

Atlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kar altında böyle aradılar! Havadan görüntülendiKar altında böyle aradılar! Havadan görüntülendi KAR ALTINDA BÖYLE ARADILAR! HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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