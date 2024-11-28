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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 10:24 Güncelleme: 28.11.2024 10:44
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak tespit edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠ paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.

Kahramanmaraşta 4,1 büyüklüğünde depremKahramanmaraşta 4,1 büyüklüğünde deprem KAHRAMANMARAŞ'TA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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