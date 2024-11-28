Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak tespit edildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.