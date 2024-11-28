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İstanbul'da vahşet! İki erkek başından vurulmuş halde kayalıklarda bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 14:51 Güncelleme: 28.11.2024 14:56
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İstanbul’da vahşet! İki erkek başından vurulmuş halde kayalıklarda bulundu

İstanbul Pendik'te sahil kenarındaki kayalıklarda 2 kişinin cesedi bulundu. Başından vurulmuş halde bulunan şahısların cenazesi morga kaldırılırken öldürülen kişilerin kimlikleri de belli oldu.

İstanbul'da sahil kenarındaki kayalıklarda başından vurulmuş halde 2 ceset bulundu. Pendik Liman Caddesi'nde sahil kenarındaki kayalıklarda 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

2 KİŞİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başından vurulan 2 kişinin öldüğü belirlendi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sürerken, cesetlerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya'ya (31) ait olduğu tespit edildi.

SİLAHI BULMAK İÇİN DALIÇ YAPILDI

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Öte yandan, polis ekipleri, bölgedeki kayalıklar ile denizde olayda kullanılan silahı bulmak için dalgıçlarla arama çalışması yapıyor.

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