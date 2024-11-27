Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu! Kullanılamaz hale geldi

Olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi.

Yanan araç (İHA)

Anamur istikametinden Gazipaşa yönüne hareket eden Vedat Sönmez'in kullandığı 07 UH 271 plakalı otomobil, Beyrebucak Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.