Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu! Kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Vedat Sönmez idaresindeki otomobil seyir halindeyken alev aldı. Alevler İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi.
Anamur istikametinden Gazipaşa yönüne hareket eden Vedat Sönmez'in kullandığı 07 UH 271 plakalı otomobil, Beyrebucak Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.